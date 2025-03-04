«Сбер» предупредил об активном использовании ИИ мошенниками в 2025 году

В 2025 году искусственный интеллект станет мощным инструментом в руках мошенников, к чему российские банки и государственные ведомства пока не готовы. Об этом на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совфеде заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Нас ждет в 2025 году использование искусственного интеллекта на стороне мошенников, на стороне преступников. Насколько мы к этому готовы — ну честно, пока на уровне всей нашей совместной работы не сильно готовы», — заявил Кузнецов (цитата по РБК).

Опасная подмена. По его прогнозу, к середине года российские ведомства и финансовые организации столкнутся с широким распространением дипфейков, которые уже сегодня используются для создания фишинговых сайтов, подделки голоса, изображений и видео. «Все это будет происходить уже буквально через несколько месяцев», — предупредил зампред правления «Сбера».

Безбарьерные кражи. Еще одной угрозой уже через три-четыре месяца станет телефонное мошенничество на иностранных языках, заявил Кузнецов. Он пояснил, что распространение ИИ позволит преступникам преодолеть языковой барьер, в результате чего «и на башкирском языке, и на татарском языке появится то же самое телефонное мошенничество».

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей, используя методы социальной инженерии. Из них 26,9 млрд руб. было украдено со счетов физлиц. В прошлом году регулятор направил операторам связи почти 172 тысячи номеров телефонов, используемых злоумышленниками.

В прошлом году число дипфейк-атак в финансовом секторе выросло на 13%. По данным системного интегратора «Информзащита», всего было зафиксировано 5,7 тыс. случаев. Специалисты компании оценили успешность подобных атак в 15-20%.



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