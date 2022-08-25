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«Роскосмос» успешно испытал самый мощный двигатель в мире

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Роскосмос» успешно испытал так называемый «царь-двигатель». На данный момент он является самым мощным в мире и будет установлен на ракету-носитель «Союз-5». Первый запуск этой ракеты запланирован на 2023 год.

«Роскосмос» успешно испытал самый мощный двигатель в мире

Об успешных испытаниях двигателя РД-171МВ сообщили в «Роскосмосе». Этот агрегат получил название «царь-двигатель», поскольку на данный момент является самым мощным в мире – его тяга составляет более 800 тонн. РД-171МВ работает на экологически безопасном топливе «нафтил-кислород».

Во время девяти проведенных огневых испытаний «царь-двигатель» проработал 1461 секунду и подтвердил заложенные характеристики. Испытания прошли штатно, отметили в «Роскосмосе».

Двигателем РД-171МВ оснастят ракету-носитель «Союз-5». Первый запуск ракеты запланирован на 2023 год. Производитель двигателя – НПО «Энергомаш» – в настоящее время ведет сборку еще одного РД-171МВ, который устанавливают на ракеты сверхтяжелого класса «Енисей». Первый запуск этих ракет собираются провести в 2028 году.

Фото на обложке: Роскосмос

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