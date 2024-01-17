В Израиле разрешили продавать культивированное говяжье мясо. Страна стала первой в мире, где Минздрав одобрил продажу данного продукта. Искусственное мясо создают на основе культуры клеток животных – оно не является вегетарианским.

Израиль стал первой в мире страной, в которой официально разрешили продавать искусственное говяжье мясо. Местный Минздрав выдал на это разрешение компании Aleph Farms Ltd, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На данный момент власти Израиля ведут переговоры с другими компаниями, которые занимаются разработкой альтернативных продуктов питания, для продвижения их товаров.

Искусственное мясо создают на основе культуры клеток животных, его создают в лабораториях. В отличие от растительного, искусственное мясо не является вегетарианским продуктом. Растительное мясо создают на основе сои, пшеницы или гороха.

В 2020 году в Сингапуре одобрили производство наггетсов из искусственного мяса курицы.

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