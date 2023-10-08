Росавиация ввела ограничения на ночные полеты в Израиль

В связи «с нестабильной военно-политической ситуацией» в Израиле Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в страну из российских аэропортов. Мера вводится «до особых распоряжений».

Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства. Ограничения вступили в силу с 03:00 по мск 8 октября. Пресс-служба Росавиации не уточнила, какое именно время считается ночным.

Согласно информации ряда авиакомпаний (пример), к ночным относятся рейсы, которые проводятся с 22:00 до 06:00. Кроме того, 22:00 – 06:00 считается ночным временем по Трудовому кодексу РФ.

«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажиров задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в сообщении ведомства.

Для решения всех вопросов ведомство рекомендует обращаться напрямую к авиакомпаниям Red Wings и Azimuth. Red Wings уже сообщила о временном сокращении программы полетов в Тель-Авив и обратно, а также о переносе рейсов.

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