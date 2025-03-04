330 тыс. россиян ежегодно интересуются израильским гражданством, а 95 тыс. уже получили его за последние три года

По данным Российско-Израильского консультационного центра (РИКЦ), за последние годы интерес россиян к получению гражданства Израиля заметно вырос — ежегодно им интересуются 330 тыс. человек, а 95 тыс. граждан получили его за последние три года. Причем интерес не ослабил даже военный конфликт с Палестиной. Многие оформили гражданство самостоятельно, но большинство выбрало помощь специализированных компаний.

По словам Вадима Жорова, эксперта по репатриации и основателя РИКЦ, найти документы, подтверждающие еврейские корни, может быть сложной задачей. Нужно задействовать не только открытые, но и закрытые архивы ведомств и учреждений в России и за рубежом. Вместе с тем собеседование с консулом Израиля не всегда удается пройти с первого раза, а второго нужно ждать более полугода. Эти и другие вопросы репатриации как раз и решают специалисты РИКЦ, многие из которых имеют гражданство Израиля.

Сейчас второй паспорт — это не просто привилегия, но и доступ к неограниченным возможностям. С ним доступны безвизовые поездки в более чем 160 стран, одна из лучших медицин в мире, образование в престижных университетах и широкие финансовые возможности. Страна входит в топ ведущих экономик мира, а ее граждане получают доступ к государственным инвестициям, инкубаторам и венчурным фондам, поддерживающим новое предпринимательство.

Согласно данным Еврейского агентства, только в прошлом году репатриировалось более 32 800 человек, 70% которых выходцы из стран бывшего СССР. Для многих из них второе гражданство — «запасной аэродром» в условиях экономической и политической нестабильности. А поскольку Израиль не запрещает иметь два и более гражданств, они получают второй паспорт, пользуются его преимуществами, но остаются жить и работать в России.

С 2014 года с помощью РИКЦ второй паспорт получило более 19 000 человек, причём многие сознательно не переезжали в Израиль, чтобы не терять связь с Россией. «Никто не знает, что будет через 30 лет, — отмечает Вадим Жоров. — И люди выбирают оформление второго паспорта, чтобы иметь возможность в любое время воспользоваться правами гражданина Израиля».

Фото на обложке: Jorge Fernández Salas / Unspalsh