Объем венчурных инвестиций в компании Израиля снизился втрое после начала военных действий, сообщает Financial Times. В сентябре было совершено 232 сделки на сумму $1 млрд, в октябре – 120 сделок на $325 млн.
После начала военных действий между Палестиной и Израилем объем венчурных инвестиций в компании последней сократился в три раза. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании IVC.
В сентябре (до начала военных действий) Израиль привлек $1 млрд венчурных средств в 232 сделках. В следующем месяце сумма снизилась более, чем втрое, а количество сделок – вдвое. В октябре объем венчурных инвестиций в израильские компании составил $325 млн при 120 совершенных сделках.
После начала военных действий инвесторы не ушли из Израиля, а решили взять паузу, чтобы проследить за развитием событий, считают опрошенные газетой эксперты.
Фото на обложке: Boris-B /
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