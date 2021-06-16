Половина женщин ушла за покупкой косметики в онлайн – исследование beauty-рынка

Согласно исследованию beauty-рынка, проведенного Migel Agency, в 2021 году количество женщин, предпочитающих покупать косметику онлайн выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом и достигло почти половины от общего числа. Однако им стало важнее «пощупать товар» и на месте убедиться в его качестве.

Результаты исследования показали, что спрос на косметику смещается в сторону покупки косметики в онлайн-магазинах: 24% в 2020 году против 41% в 2021.

Однако примечательными выступают данные:

выросло количество женщин, которым в 2021 стало важнее на месте убедиться в качестве товара, что не всегда предлагает онлайн-покупка (15% в 2020 против 19% в 2021);

вдвое выросло требование с формулировкой «не нужно ждать доставку» (10% против 19%);

более, чем вдвое выросло требование к безопасной оплате товара (3% против 7%), однако оплата в офлайн-магазине, как правило, безопасней, чем онлайн.

В 2021 году beauty-тренд сместился в сторону уходовой косметики. Именно такую в 2021 году покупают 29% женщин против 14% в 2020-ом. Кроме того, покупка косметики стала чаще восприниматься как возможность позаботиться о себе (71% опрошенных) и снять стресс (37%).

Самым популярным источником информации о косметике у женщин по-прежнему является «ВКонтакте» – на этой платформе смотрят обзоры 53% женщин, и Instagram – 36%.

В исследовании приняли участие женщины в возрасте от 18 до 40 лет в городах с населением свыше 500 тысяч человек.

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