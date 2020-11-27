75,2% россиян недовольны своей работой — исследование «Нетологии»

Образовательная платформа «Нетология» и компании «ИКРА», «МИФ» и #Sekta опросили 2200 жителей России и выяснили, довольны ли опрошенные своей работой и соответствует ли она их представлению о талантах и детских мечтах. По итогам исследования «Нетология» запустила сайт , помогающий в поиске призвания и вдохновляющий на перемены.

Создатели опроса уверены, что каждый человек талантлив от природы и может освоить любую профессию мечты. Однако с этим согласны только 0,01% человек. Также исследование показало:

46% считают, что талант — это выдающиеся природные способности;

43,6% под талантом понимают любую предрасположенность к какой-либо деятельности;

10,38% уверены, что талант — это упорный труд и развитие навыков;

0,01% думают, что талант — это удача.

39% опрошенных считают себя талантливыми, но 70% до сих пор не нашли своё призвание. На вопрос, при каких условиях они решатся на перемены, ответили:

64% — если поймут, что новое дело – их призвание;

19,7% — если не придется полностью переучиваться;

16,3% — если зарплата будет значительно выше нынешней.

Также согласно опросу:

23,8% работают по специальности, о которой мечтали в детстве;

54,3% рады, что не работают по специальности, о которой мечтали в детстве;

45,7% хотят заниматься тем, о чём мечтали в детстве.

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