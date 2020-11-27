75,2% россиян недовольны своей работой — исследование «Нетологии»

Образовательная платформа «Нетология» и компании «ИКРА», «МИФ» и #Sekta опросили 2200 жителей России и выяснили, довольны ли опрошенные своей работой и соответствует ли она их представлению о талантах и детских мечтах. По итогам исследования «Нетология» запустила сайт, помогающий в поиске призвания и вдохновляющий на перемены.
Создатели опроса уверены, что каждый человек талантлив от природы и может освоить любую профессию мечты. Однако с этим согласны только 0,01% человек. Также исследование показало:
- 46% считают, что талант — это выдающиеся природные способности;
- 43,6% под талантом понимают любую предрасположенность к какой-либо деятельности;
- 10,38% уверены, что талант — это упорный труд и развитие навыков;
- 0,01% думают, что талант — это удача.
39% опрошенных считают себя талантливыми, но 70% до сих пор не нашли своё призвание. На вопрос, при каких условиях они решатся на перемены, ответили:
- 64% — если поймут, что новое дело – их призвание;
- 19,7% — если не придется полностью переучиваться;
- 16,3% — если зарплата будет значительно выше нынешней.
Также согласно опросу:
- 23,8% работают по специальности, о которой мечтали в детстве;
- 54,3% рады, что не работают по специальности, о которой мечтали в детстве;
- 45,7% хотят заниматься тем, о чём мечтали в детстве.
Фото на обложке: serezniy/Depositphotos
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