Рестораторам ужесточили условия выдачи кредитов для бизнеса

Ресторанные сети «Теремок», «Шоколадница» и другие столкнулись с проблемами при кредитовании. Им не сразу удалось получить льготный кредит по госпрограмме «ФОТ 3.0».

На это, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, есть объективные причины. Отказы, по его словам, получили те, кто не принимал участие в «ФОТ 2.0», или те, кто не смог сохранить численность работников, сообщили «Ведомости».

Представители «Тинькофф банка», «Альфа-банка», «Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Открытия» и другие банки комментарии не предоставили.

В «Сбере» и ВТБ опровергли ужесточение требований финансирования как в рамках «ФОТ 3.0», так и по остальным продуктам.

Представитель «Шоколадницы» обратил внимание, что из-за падения доходов в связи с карантинными ограничениями общепит оказался у кредиторов в «красной зоне».

Он считает, что стоит пересмотреть смягчение нормативов ЦБ по оценке банками финансового состояния компаний из пострадавших отраслей.

Еще сложнее станет, когда у рестораторов закончатся льготные периоды по уже выданным займам, говорят эксперты. Платить по ним в условиях падающих доходов из-за постоянных ограничений компаниям будет проблематично, считают они.

Трудности с кредитованием могут привести к повышению стоимости в ресторанах на 10–20%, а также сокращению количества персонала в заведениях, что, в свою очередь, повлечет ухудшение качества обслуживания.

Аналитик Fitch Антон Лопатин отметил, что ужесточения требований к рестораторам со стороны банков выглядят обоснованными, так как общепит – одна из наиболее рискованных сейчас отраслей. В случае с государственной программой правительство берет на себя только субсидирование ставки, риски по возврату кредита остаются на банках, отметил он.

Сложившуюся ситуацию проработает Минэкономразвития. Ведомство соберет и проанализирует конкретные случаи отказов банков и предоставлении ресторанам льготных кредитов.

Игорь Бухаров полагает, что после этого «ФОТ 3.0» доработают, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Сейчас ФРиО по запросу Минэкономразвития собирает информацию с компаний, работающих в разных регионах, чтобы выявить системные проблемы.

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