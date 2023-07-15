Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СМИ: Турция прекратила выдачу ВНЖ в Стамбуле

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Турецкие власти практически полностью прекратили выдавать виды на жительство иностранцам в Стамбуле. Это связано с растущей миграцией — в городе проживают почти 1,3 млн иностранных граждан.

СМИ: Турция прекратила выдачу ВНЖ в Стамбуле

Об это сообщает турецкая газета Milliyet. По данным издания, МВД и департамент миграции не делали официальных заявлений, однако решение министерства от 7 октября 2022 года о прекращении выдачи ВНЖ в 10 районах Стамбула с марта распространяется на все 39 районов города.

«Исключениями являются те, кто прибыл ввиду таких обязательных обстоятельств, как безопасность жизни, здравоохранение, образование и международная торговля», — говорится в сообщении.

Газета уточняет, что среди 1 млн 294 тысяч иностранного населения Стамбула большую часть составляют сирийцы — 535 тысяч человек.

Кроме того, власти ужесточили наказание для арендодателей и владельцев гостиниц, размещающих у себя нелегальных иммигрантов. Теперь помимо штрафов им может грозить тюремное заключение.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Жителям Евросоюза начали ограничивать доступ к Threads
  2. 2 Как защитить свои авторские права и не нарушить чужие: «ПРО.Креатус» открыл прием заявок на обучение
  3. 3 Фонд Yellow Rocks! расскажет, как инвестору защитить свои права при структурировании сделок
  4. 4 Бизнес-инкубатор «Ингрия» и платформа eLama разберут требования нового закона о маркировке интернет-рекламы
  5. 5 Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ