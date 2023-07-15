СМИ: Турция прекратила выдачу ВНЖ в Стамбуле

Турецкие власти практически полностью прекратили выдавать виды на жительство иностранцам в Стамбуле. Это связано с растущей миграцией — в городе проживают почти 1,3 млн иностранных граждан.
Об это сообщает турецкая газета Milliyet. По данным издания, МВД и департамент миграции не делали официальных заявлений, однако решение министерства от 7 октября 2022 года о прекращении выдачи ВНЖ в 10 районах Стамбула с марта распространяется на все 39 районов города.
«Исключениями являются те, кто прибыл ввиду таких обязательных обстоятельств, как безопасность жизни, здравоохранение, образование и международная торговля», — говорится в сообщении.
Газета уточняет, что среди 1 млн 294 тысяч иностранного населения Стамбула большую часть составляют сирийцы — 535 тысяч человек.
Кроме того, власти ужесточили наказание для арендодателей и владельцев гостиниц, размещающих у себя нелегальных иммигрантов. Теперь помимо штрафов им может грозить тюремное заключение.
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