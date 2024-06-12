Зарплаты в IT за два года выросли на 15% — до 244 тыс. рублей в месяц

Средние зарплаты в IT за два года выросли на 15% (за вычетом налога — до 244 тыс. рублей в месяц). Больше всего — у разработчиков 1С (прирост 46% год к году) и системных аналитиков.

Такими данными поделился с «Известиями» банк «Точка». Аналитики также отметили cамые оплачиваемые позиции — product owner (порядка 305 тыс. рублей), мобильный разработчик (аналогичное вознаграждение) и frontend-разработчик (239 тыс. рублей в месяц).

По данным hh.ru, с начала 2024 года число вакансий в IT увеличивается в среднем на 20%. Зарплаты востребованных аналитиков, как уверяет «Точка», поднимаются каждые пять месяцев.

При этом на рынке наблюдается недостаток высококвалифицированных кадров. Хотя дефицита нет (по 1,2 резюме на вакансию Senior, по информации hh.ru, и по 6 и 16 у Middle и Junior соответственно), большинству компаний приходится вкладываться в дополнительное обучение. Зарплата в этой ситуации — способ привлечь и удержать лучших.

Всего за период январь-май-2024 на сервисе поиска работы опубликовано порядка 1,3 млн резюме IT-специалистов, из которых 20,7% работают более 15 лет, 19% — 3–6 лет, 11% — 9–12 лет и 10% — новички в этой сфере.

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