Зарплаты в IT за два года выросли на 15% — до 244 тыс. рублей в месяц

Средние зарплаты в IT за два года выросли на 15% (за вычетом налога — до 244 тыс. рублей в месяц). Больше всего — у разработчиков 1С (прирост 46% год к году) и системных аналитиков.
Такими данными поделился с «Известиями» банк «Точка». Аналитики также отметили cамые оплачиваемые позиции — product owner (порядка 305 тыс. рублей), мобильный разработчик (аналогичное вознаграждение) и frontend-разработчик (239 тыс. рублей в месяц).
По данным hh.ru, с начала 2024 года число вакансий в IT увеличивается в среднем на 20%. Зарплаты востребованных аналитиков, как уверяет «Точка», поднимаются каждые пять месяцев.
При этом на рынке наблюдается недостаток высококвалифицированных кадров. Хотя дефицита нет (по 1,2 резюме на вакансию Senior, по информации hh.ru, и по 6 и 16 у Middle и Junior соответственно), большинству компаний приходится вкладываться в дополнительное обучение. Зарплата в этой ситуации — способ привлечь и удержать лучших.
Всего за период январь-май-2024 на сервисе поиска работы опубликовано порядка 1,3 млн резюме IT-специалистов, из которых 20,7% работают более 15 лет, 19% — 3–6 лет, 11% — 9–12 лет и 10% — новички в этой сфере.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое зарплатный проект и зачем он нужен
- 2 Сколько платить сотрудникам? 4 правила, которые помогут установить нормальную зарплату
- 3 Как выбрать систему электронного документооборота?
- 4 Почему типовое планирование производства в 1С:ERP подходит не всем
- 5 8 российских сервисов на замену Trello и Jira
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024