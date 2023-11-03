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С начала 2023 года зарплаты IT-специалистов выросли на 15%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

C января 2023 года российские работодатели повысили зарплаты IT-специалистам на 10-15%. Сейчас она составляет 170 тыс. рублей по России и в Москве — 210 тыс. рублей. В некоторых случаях суммы достигают 800 тыс. рублей.

С начала 2023 года зарплаты IT-специалистов выросли на 15%

Эксперты Uteam проанализировали 2128 вакансий аналитиков, дата-сайентистов, менеджеров продуктов и других IT-специалистов из собственной базы и крупных сайтов для поиска работы, в том числе HeadHunter, пишет Forbes.

Самыми высокооплачиваемыми в первую очередь являются java- и frontend-разработчики. Зарплаты таких специалистов могут достигать 800 тыс. рублей в месяц. 

На втором месте по размеру зарплат — специалисты по информационной безопасности. Они сейчас получают 600-700 тыс. рублей в месяц.

На третьем месте оказались DevOps-инженеры. Им готовы платить до 400 тыс. рублей в месяц. 

Эксперты причинами роста зарплат называют потребность в разработке сервисов, ушедших из России, инфляцию и релокацию специалистов за рубеж.

Фото на обложке: Unsplash

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