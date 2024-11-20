IT-бизнес могут обязать отправлять сотрудников в вузы для продления аккредитации — «Ъ»

Минцифры разрабатывает новые критерии для IT-компаний по поддержке вузов — это станет необходимым условием для сохранения аккредитации, позволяющей получить государственные льготы, сообщили «Коммерсанту» источники на IT-рынке.
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По словам собеседника «Ъ», поддержка вузов станет обязательной для компаний с выручкой от 1 млрд рублей. В ведомстве изданию подтвердили обсуждение предложения с представителями отрасли, однако подчеркнули, что «говорить о конкретных цифрах пока рано». По мнению Минцифры, новая мера поможет улучшить квалификацию выпускников и не затронет темпы развития стартапов.
Источники издания назвали три критерия, выполнение которых позволит сохранить аккредитацию:
- организация стажировок для студентов в IT-компаниях
- поддержка технической оснащенности вузов
- направление сотрудников в качестве университетских преподавателей.
По информации собеседника «Ъ», инициатива подразумевает заключение договоров между крупными игроками рынка и вузами всех уровней, в том числе региональных. В зависимости от этого может приниматься решение об аккредитации.
«Важно сохранять автономию, когда бизнес сам определяет вектор развития своих образовательных программ. Жесткая регламентация отношений создаст серьезную бюрократическую нагрузку», — рассказали в Ассоциации больших данных (включает в себя «Яндекс», «Сбер», VK, МТС и др.).
По словам представителя «Ростелекома», высокая стоимость качественных IT-специалистов должна побуждать большой бизнес идти в вузы.
В конце августа этого года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах обязать крупные IT-компании инвестировать в профильное высшее образование путем отчисления 5% с налоговых вычетов от отраслевых льгот. Эта мера также называлась одним из обязательных условий сохранения IT-аккредитации.
Согласно сайту Минцифры, аккредитация выполняется ведомством бесплатно, и предполагает ряд мер поддержки от государства: сниженные налоги, льготную ипотеку, освобождение от проверок, льготное кредитование, отсрочка от призыва для сотрудников и т.д.
Фото на обложке: shironosov /
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