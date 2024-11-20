IT-бизнес могут обязать отправлять сотрудников в вузы для продления аккредитации — «Ъ»

Минцифры разрабатывает новые критерии для IT-компаний по поддержке вузов — это станет необходимым условием для сохранения аккредитации, позволяющей получить государственные льготы, сообщили «Коммерсанту» источники на IT-рынке.

По словам собеседника «Ъ», поддержка вузов станет обязательной для компаний с выручкой от 1 млрд рублей. В ведомстве изданию подтвердили обсуждение предложения с представителями отрасли, однако подчеркнули, что «говорить о конкретных цифрах пока рано». По мнению Минцифры, новая мера поможет улучшить квалификацию выпускников и не затронет темпы развития стартапов.

Источники издания назвали три критерия, выполнение которых позволит сохранить аккредитацию:

организация стажировок для студентов в IT-компаниях

поддержка технической оснащенности вузов

направление сотрудников в качестве университетских преподавателей.

По информации собеседника «Ъ», инициатива подразумевает заключение договоров между крупными игроками рынка и вузами всех уровней, в том числе региональных. В зависимости от этого может приниматься решение об аккредитации.

«Важно сохранять автономию, когда бизнес сам определяет вектор развития своих образовательных программ. Жесткая регламентация отношений создаст серьезную бюрократическую нагрузку», — рассказали в Ассоциации больших данных (включает в себя «Яндекс», «Сбер», VK, МТС и др.).

По словам представителя «Ростелекома», высокая стоимость качественных IT-специалистов должна побуждать большой бизнес идти в вузы.

В конце августа этого года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о планах обязать крупные IT-компании инвестировать в профильное высшее образование путем отчисления 5% с налоговых вычетов от отраслевых льгот. Эта мера также называлась одним из обязательных условий сохранения IT-аккредитации.

Согласно сайту Минцифры, аккредитация выполняется ведомством бесплатно, и предполагает ряд мер поддержки от государства: сниженные налоги, льготную ипотеку, освобождение от проверок, льготное кредитование, отсрочка от призыва для сотрудников и т.д.