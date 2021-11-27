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IT-бизнес попросил продлить налоговую льготу, стимулирующую отрасль к IPO

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова продлить срок налоговой льготы для держателей ценных бумаг высокотехнологичных компаний, которая истекает через год. Соответствующее письмо Белоусову подготовил совет АПКИТ по инвестициям и биржам при участии «Руссофт», сообщила ассоциация.

IT-бизнес попросил продлить налоговую льготу, стимулирующую отрасль к IPO

«АПКИТ направила письмо первому зампреду правительства РФ А. Белоусову с предложением о продлении срока действия налоговой льготы для владельцев ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики», — говорится в сообщении.

Речь идет о льготе, которая предполагает налоговую ставку 0% по доходам от акций и облигаций российских компаний инновационного сектора, при условии, что держатель бумаг владел ими более года. Срок действия льготы истекает 31 декабря 2022 года. 

В письме отмечается, что для реализации планов по проведению IPO российских IT-компаний на локальных биржах необходимы дополнительные меры поддержки компаний в процессе выхода на IPO. 

Также в письме предлагаются экспертные возможности АПКИТ в обсуждении инициатив правительства, направленных на привлечение инвестиций и подготовку к выходу компаний технологических секторов российской экономики на биржевой публичный рынок.

В АПКИТ входят такие компании как 1С, Inline, DataLine, ГК «АйТи», Softline, «Лаборатория Касперского», «Ланит», Merlion и др.

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Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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