С 14 июля по 18 августа в рамках конкурса «Цифровой прорыв» состоится чемпионат в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Мероприятие пройдет онлайн на платформе All Cups. Победители разделят призовой фонд до 1,5 млн рублей.

Стартовала регистрация на ИТ-чемпионат конкурса «Цифровой прорыв»