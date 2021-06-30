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Стартовала регистрация на ИТ-чемпионат конкурса «Цифровой прорыв»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 14 июля по 18 августа в рамках конкурса «Цифровой прорыв» состоится чемпионат в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Мероприятие пройдет онлайн на платформе All Cups. Победители разделят призовой фонд до 1,5 млн рублей.

Стартовала регистрация на ИТ-чемпионат конкурса «Цифровой прорыв»

Участники выберут одну из трех задач:

  1. Создать модель, которая поможет прогнозировать средние цены и потребление товаров. Партнеры: ФНС‌ ‌России‌ ‌и‌ ‌Росстат‌.
  2. Предложить решение с искусственным интеллектом, которое позволит искать пропавшие воздушные судна на снимках местности. Партнер: Росавиация.
  3. Разработать алгоритм, распределяющий предметы музейного фонда по категориям. Партнер: Минкультуры России.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: Chaay_Tee / Shutterstock

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