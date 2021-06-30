Евгения Хрисанфова
С 14 июля по 18 августа в рамках конкурса «Цифровой прорыв» состоится чемпионат в сфере искусственного интеллекта и больших данных. Мероприятие пройдет онлайн на платформе All Cups. Победители разделят призовой фонд до 1,5 млн рублей.
Стартовала регистрация на ИТ-чемпионат конкурса «Цифровой прорыв»Евгения Хрисанфова
Участники выберут одну из трех задач:
- Создать модель, которая поможет прогнозировать средние цены и потребление товаров. Партнеры: ФНС России и Росстат.
- Предложить решение с искусственным интеллектом, которое позволит искать пропавшие воздушные судна на снимках местности. Партнер: Росавиация.
- Разработать алгоритм, распределяющий предметы музейного фонда по категориям. Партнер: Минкультуры России.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: Chaay_Tee / Shutterstock
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