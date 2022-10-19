Провайдер облачных технологий Cloud запустит бесплатную программу обучения начинающих «айтишников»

О приеме заявок на участие в программе GoCloud Camp сообщается на сайте Cloud.

«За 2,5 месяца ты улучшишь навыки программирования на Go, поработаешь над реальными проектами вместе с менторами компании Cloud и станешь востребованным специалистом на рынке труда», – говорится в описании проекта.

Кандидат должен быть старше 18 лет, иметь небольшой опыт работы с С, С++, C#, Java, Python, PHP или Go. Опыт разработки в продакшне и наличие аккаунта на GitHub или HackerRank считается преимуществом.

Заявки принимаются до 6 ноября на сайте программы.

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