Провайдер облачных технологий Cloud запустит бесплатную программу обучения начинающих «айтишников»

Провайдер облачных технологий Cloud – бывший проект «Сбера» SberCloud – запустит бесплатную программу обучения начинающих «айтишников». Заявки на участие уже принимаются, программа продлится 2,5 месяца.
О приеме заявок на участие в программе GoCloud Camp сообщается на сайте Cloud.
«За 2,5 месяца ты улучшишь навыки программирования на Go, поработаешь над реальными проектами вместе с менторами компании Cloud и станешь востребованным специалистом на рынке труда», – говорится в описании проекта.
Кандидат должен быть старше 18 лет, иметь небольшой опыт работы с С, С++, C#, Java, Python, PHP или Go. Опыт разработки в продакшне и наличие аккаунта на GitHub или HackerRank считается преимуществом.
Заявки принимаются до 6 ноября на сайте программы.
Фото на обложке: vs148 /
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