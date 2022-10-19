Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Провайдер облачных технологий Cloud запустит бесплатную программу обучения начинающих «айтишников»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Провайдер облачных технологий Cloud – бывший проект «Сбера» SberCloud – запустит бесплатную программу обучения начинающих «айтишников». Заявки на участие уже принимаются, программа продлится 2,5 месяца.

Провайдер облачных технологий Cloud запустит бесплатную программу обучения начинающих «айтишников»

О приеме заявок на участие в программе GoCloud Camp сообщается на сайте Cloud.

«За 2,5 месяца ты улучшишь навыки программирования на Go, поработаешь над реальными проектами вместе с менторами компании Cloud и станешь востребованным специалистом на рынке труда», – говорится в описании проекта.

Кандидат должен быть старше 18 лет, иметь небольшой опыт работы с С, С++, C#, Java, Python, PHP или Go. Опыт разработки в продакшне и наличие аккаунта на GitHub или HackerRank считается преимуществом.

Заявки принимаются до 6 ноября на сайте программы.

Фото на обложке: vs148 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 3 совета от практика: как перейти на российское ПО и повысить качество разработки
  2. 2 5 шагов к безопасности: как компании предотвратить утечку данных через рассылочные программы
  3. 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
  4. 4 Умные автоответчики — какой выбрать? Сравнение отечественных виртуальных помощников
  5. 5 Что вы знаете об облачных сервисах?

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2022

Всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов «Иннагрика»

19 октября 2022

«Лучшие практики наставничества»

21 октября 2022

Protek Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ