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Более 2 тыс. IT-компаний могут лишиться аккредитации — Минцифры

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Более 2 тыс. IT-компаний могут лишиться аккредитации из-за нераскрытия налоговой тайны, предупредил глава Минцифры. Если компания не даст согласие на раскрытие этой тайны до 1 июня, то лишится статуса аккредитованной и потеряет преференции.

Более 2 тыс. IT-компаний могут лишиться аккредитации — Минцифры

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что более 2 тыс. аккредитованных IT-компаний в ближайшее время могут лишиться этого статуса.

Все эти компании не дали согласие на раскрытие налоговой тайны, что является обязательным условием для получения государственной аккредитации.

«Ситуация пугающая, потому что у нас получается практически 2200 компаний, которые сейчас из-за отсутствия согласия точно не проходят процедуру переаккредитации», – сказал Максут Шадаев. 

Минцифры открыло форму на «Госуслугах» для подачи заявления на получение аккредитации. Если аккредитованная IT-компания не даст согласие на раскрытие налоговой тайны в срок до 1 июня, то лишится статуса.  

По словам Шадаева, в реестре аккредитованных числятся 22247 IT-компаний, из которых 1956 не дали согласие на раскрытие налоговой информации.

Фото на обложке: Минцифры

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