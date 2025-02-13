Минцифры объявило дату запуска платформы для подтверждения IT-навыков

Эксперимент по внедрению Национальной платформы для подтверждения навыков IT-специалистов начнется 14 февраля и продлится до конца 2026 года. По окончании испытаний можно будет получить соответствующий сертификат на «Госуслугах», говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

«Суть эксперимента заключается в предоставлении специалистам бесплатного инструмента для проверки собственного уровня владения различными IT-компетенциями. Речь идет о цифровой платформе, воспользовавшись которой программисты смогут пройти тесты и выполнить практические задания», — сказано в пресс-релизе.

При успешном прохождении тестов IT-специалист сможет получить сертификат, который подтвердит его знания и навыки. Этот документ будет доступен в личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия сертификата — один год.

Оператора эксперимента выберет президиум правкомиссии по цифровому развитию на конкурсной основе до 31 марта. 31 мая начнется практическая стадия, когда IT-специалисты получат доступ к платформе с тестами и заданиями. В 2025 году на площадке планируется разместить материалы по 21 направлению, включая языки программирования Python, Java и ПО Git.

В Минцифры утверждают, что платформа для подтверждения IT-навыков позволит работодателям и образовательным учреждениям точнее определять уровень компетенций соискателей и подбирать подходящих сотрудников, а специалистам — проверить знания и получить сертификат.

Министерство объявило о создании площадки для подтверждения IT-навыков в декабре. В ведомстве отмечали, что инициатива разработана по просьбе IT-сообществ.

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