Минцифры объявило дату запуска платформы для подтверждения IT-навыков
Эксперимент по внедрению Национальной платформы для подтверждения навыков IT-специалистов начнется 14 февраля и продлится до конца 2026 года. По окончании испытаний можно будет получить соответствующий сертификат на «Госуслугах», говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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«Суть эксперимента заключается в предоставлении специалистам бесплатного инструмента для проверки собственного уровня владения различными IT-компетенциями. Речь идет о цифровой платформе, воспользовавшись которой программисты смогут пройти тесты и выполнить практические задания», — сказано в пресс-релизе.
При успешном прохождении тестов IT-специалист сможет получить сертификат, который подтвердит его знания и навыки. Этот документ будет доступен в личном кабинете на «Госуслугах». Срок действия сертификата — один год.
Оператора эксперимента выберет президиум правкомиссии по цифровому развитию на конкурсной основе до 31 марта. 31 мая начнется практическая стадия, когда IT-специалисты получат доступ к платформе с тестами и заданиями. В 2025 году на площадке планируется разместить материалы по 21 направлению, включая языки программирования Python, Java и ПО Git.
В Минцифры утверждают, что платформа для подтверждения IT-навыков позволит работодателям и образовательным учреждениям точнее определять уровень компетенций соискателей и подбирать подходящих сотрудников, а специалистам — проверить знания и получить сертификат.
Министерство объявило о создании площадки для подтверждения IT-навыков в декабре. В ведомстве отмечали, что инициатива разработана по просьбе IT-сообществ.
Фото на обложке: TetianaKtv / Shutterstock / FOTODOM
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