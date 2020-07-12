Число IT-преступлений в России выросло вдвое

За первое полугодие 2020 года число преступлений в сфере информационных технологий выросло на 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди других преступлений их доля составила 22,3%.

Общее число преступлений снизилось на 0,1% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Число преступлений против личности сократилось на 8%, с использованием оружия — на 10,1%, разбоев — на 20,2%, грабежей — на 11,4%, краж — на 2,9%. Количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений уменьшилось на 10,6%.

В прошлом году количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составило 294,4 тысячи случаев. В 2019 году выросло число преступлений, совершенных через интернет, с применением мобильных телефонов и банковских карт.

В феврале МВД России сообщило, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.