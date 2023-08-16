Шадаев оценил дефицит кадров в IT-отрасли в 500-700 тыс. человек

Дефицит кадров в IT-отрасли составляет 500-700 тыс. человек, оценил глава Минцифры Максут Шадаев. Всего в этой области в России работают 740 тыс. человек, при этом количество сотрудников в IT-компаниях растет – на 13% за 2022 год.

Глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит кадров в IT-отрасли России в 500-700 тыс. человек. Об этом он рассказал на совещании президента с правительством, пишет «Интерфакс».

По словам Шадаева, всего в России в области IT работают 740 тыс. человек. В 2022 году количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%, уточнил министр.

Число бюджетных мест на обучение IT-специальностям в вузах за последние три года выросло до 117 тыс., сказал Шадаев.

В июне 2022 года МВД оценило дефицит кадров в IT-отрасли в 170 тыс. человек.

Фото на обложке: digital.gov