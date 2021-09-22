Итальянский IT-дистрибьютор закупит российское ПО для сбора аналитики в магазинах Prada, Calvin Klein и других

Российская компания Addreality и итальянский IT-дистрибьютор WonderStore заключили соглашение о поставке ПО для европейских магазинов одежды на €700 тысяч, сообщила пресс-служба Addreality.
Договор между Addreality и WonderStore подписан на 3 года и может принести российской компании до €1 млн. Технологии Addreality уже используются в европейских магазинах, а в ближайшее время появятся и в других точках продаж, которые обслуживает WonderStore.
WonderStore обслуживает около 1000 клиентов из итальянского ритейла, среди которых Prada, Calvin Klein, Gucci и другие модные бренды.
Европейские магазины одежды будут оснащены умными экранами, которые подключены к платформе Addreality. В режиме реального времени искусственный интеллект будет анализировать аудиторию: ее пол, возраст, эмоции и показывать посетителям персональные предложения на экранах магазинов. Обработанные данные не будут храниться на серверах и устройствах.
Кроме программных решений разработчик поставит итальянским партнерам умные приставки Addreality Box — они подключаются к экранам и платформе Addreality. В устройстве есть камера для распознавания и сбора обезличенных данных. Устройство совместимо со всеми типами экранов, в том числе, с телевизорами, профессиональными панелями и LED-экранами.
«Для европейских партнеров важную роль играет безопасность персональных данных. Мы знали эти особенности, и именно поэтому умные экраны, оснащенные оборудованием Addreality Box, способны распознавать обезличенные половозрастные характеристики потребителя без сохранения его данных на стороне сервера или устройства. Это позволяет делать аналитику точной и не нарушает закон о персональных данных», — сказал генеральный директор и сооснователь Addreality Сергей Галеев.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Pexels
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Летающие машины, воздушные такси и пассажирские дроны: какие компании конкурируют в сфере авиации
- 2 Топ-9 альтернативных платежных методов в Европе
- 3 Думаете инвестировать в недвижимость за рубежом? Обратите внимание на Португалию
- 4 Русские за границей: подборка бизнес-сообществ
- 5 Мост для инноваций: как Латвия становится инновационным хабом и зачем туда переносить бизнес