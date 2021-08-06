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Спрос на IT-специалистов значительно вырос несмотря на сезонность – исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Спрос на IT-специалистов в июле значительно вырос, несмотря на то, что летом, как правило, активность на HR-рынке снижается, отметили аналитики сервиса «Работа.ру». В сферах IT, телекома и интернета чаще других искали менеджеров и инженеров.

Спрос на IT-специалистов значительно вырос несмотря на сезонность – исследование

В сервисе «Работа.ру» проанализировали 200 тысяч вакансий и столько же резюме, размещенных в июле, и посмотрели, как изменился российский рынок труда по сравнению с июнем 2021 года.

«Традиционно в летний период активность работодателей и соискателей снизилась. При этом, в некоторых отраслях наблюдается значительный рост спроса на новых сотрудников», – отметили в сервисе.

Спрос на IT-специалистов, а также в сферах телекома и интернета вырос на 24%. Чаще других в этих сферах ищут менеджеров и инженеров, по данным «Работа.ру». Также потребность выросла в специалистах в сферах культуры, образования и финансов.

Однако соискатели в лице IT-специалистов не стали находить работу чаще. Больше всего откликов от соискателей в июле получили вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, охранников, комплектовщиков и операторов call-центров, рассказали в «Работа.ру». 

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Фото: Shutterstock.com

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