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«Новые люди» попросили распространить условия для IT-компаний на ИП

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Фракция «Новые люди» предложила распространить условия для IT-компаний на индивидуальных предпринимателей. ИП смогут получать налоговые и социальные льготы. Соответствующий законопроект планируется 20 июля внести в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

«Новые люди» попросили распространить условия для IT-компаний на ИП

В IT-отрасли сейчас работает свыше 422,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них из них 279,6 тыс. зарегистрированы как ИП. При этом меры поддержки доступны только юрлицам, которые работают в этой сфере и прошли госаккредитацию. Такое положение дел, как считают во фракции, не отвечает принципу равенства субъектов предпринимательской деятельности.

В случае принятия инициативы ИП смогут получать ряд льгот, которые доступны аккредитованным IT-компаниям —снижение страховых взносов до 7,6%, право на получение льготных кредитов под 3% годовых, возможность льготной ипотеки для сотрудников, отсрочка от мобилизации. 

Представители отрасли оценивают идею скептически, полагая, что проще создать ООО, чем менять Налоговый кодекс.

Фото на обложке: Unsplash

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