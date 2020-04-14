IT-компания КРОК проведет онлайн-митап по повышению эффективности бизнеса на удаленке

17 апреля пройдет онлайн-митап, в ходе которого эксперты расскажут о решениях, которые обеспечивают сокращение капитальных затрат, повышение эффективности бизнес-процессов и защиту бизнеса от внешних атак в условиях удаленной работы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

По словам организаторов, онлайн-митап будет интересен директорам по развитию бизнеса, коммерческим и генеральным директорам, руководителям службы персонала, директорам по маркетингу и стратегическому развитию, а также директорам по управлению интеллектуальными ресурсами.

Эксперты затронут следующие темы:

Кроссплатформенное приложение унифицированных коммуникаций;

Бесконтактное измерение температуры;

Антикризисная оптимизация персонала;

Автоматический мониторинг рабочего времени и удаленная поддержка вне офисных сотрудников.

Регистрация на онлайн-митап доступна до 20:00 16 апреля на сайте проекта.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock