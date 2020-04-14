Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

IT-компания КРОК проведет онлайн-митап по повышению эффективности бизнеса на удаленке

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

17 апреля пройдет онлайн-митап, в ходе которого эксперты расскажут о решениях, которые обеспечивают сокращение капитальных затрат, повышение эффективности бизнес-процессов и защиту бизнеса от внешних атак в условиях удаленной работы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

IT-компания КРОК проведет онлайн-митап по повышению эффективности бизнеса на удаленке

По словам организаторов, онлайн-митап будет интересен директорам по развитию бизнеса, коммерческим и генеральным директорам, руководителям службы персонала, директорам по маркетингу и стратегическому развитию, а также директорам по управлению интеллектуальными ресурсами.

Эксперты затронут следующие темы: 

  • Кроссплатформенное приложение унифицированных коммуникаций;
  • Бесконтактное измерение температуры;
  • Антикризисная оптимизация персонала;
  •  Автоматический мониторинг рабочего времени и удаленная поддержка вне офисных сотрудников.

 

Регистрация на онлайн-митап доступна до 20:00 16 апреля на сайте проекта.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 апреля 2020

Z-VISION

14 апреля 2020

ИТ без остановки

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 апреля 2020

Z-VISION

14 апреля 2020

ИТ без остановки

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

15 апреля 2020

Performance Marketing

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

25 — 26 апреля 2020

Product Manager

14 — 16 мая 2020

ARMG

14 — 16 мая 2020

Архитектура модели данных

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ