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ИТ-компании попросили правительство о помощи

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

ИТ-компании попросили Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, которые больше всего пострадали от коронавируса и кризиса. Соответствующее письмо главе министерства отправила Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ). Об этом пишет РБК.

ИТ-компании попросили правительство о помощи

В ассоциацию входят 1C, ABBYY, Acer, IBM, «Лаборатория Касперского» и другие компании.

В организации отметили, что в условиях кризиса ИТ-индустрия страдает одной из первых. Снижается покупательная способность клиентов, высококвалифицированные программисты уезжают из России, уменьшаются возможности «по цифровой трансформации экономики».

Меры поддержки ИТ-компаниям нужны для сохранения уровня экономики в целом.

«Мы просим поддержи, не потому что мы самые бедные, а чтобы помочь всем остальным отраслям. Представителей сферы туризма по-человечески жалко, но в общем на экономику она не так сильно влияет. А ИТ во всех отраслях резко увеличивает производительность труда. К тому же, системы управления, в том числе государственные, могут быть парализованы», — рассказал исполнительный директор АПКиТ Николай Комлев.

Напомним, президент Владимир Путин поручил до 1 апреля определить список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса и кризиса. МСБ, входящему в перечень, он предложил предоставить отсрочку по кредитам и налогам (кроме НДС) на шесть месяцев и снизить ставку страховых взносов.

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Фото: Pressmaster / Shutterstock

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