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На онлайн-конференции «IT-кухня» обсудят развитие ИТ-сектора в России

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

23 декабря пройдет конференция «IT кухня: #импортозамещение #кадры #деньги», организованная фондом РФРИТ. На ней эксперты поговорят о развитии ИТ, успехах и неудачах года. 

На онлайн-конференции «IT-кухня» обсудят развитие ИТ-сектора в России

Среди приглашенных спикеров — представители компаний РАЭК, РФРИТ, Microsoft, Google, InfoWatch, Ростелеком, OZON, Yandex, Mail.ru, Spotify, SberCloud, HeadHunter  и другие, которые:

  • подведут итоги года для российской ИТ-отрасли; 
  • дадут прогнозы на 2021;
  • обсудят, чего не хватает компаниям для цифровой трансформации;
  • расскажут, как локальным ИТ-компаниям выйти на международный рынок и как онлайн-университеты помогают в обучении и переподготовке кадров.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшие десять лет в России будет проведена цифровая трансформация всей страны. По поручению Правительства РФ мы почти два года закладывали основу к этой инициативе. И сейчас, на нашей первой конференции, вместе с экспертами мы хотим поговорить на тему развития ИТ, а также поделиться ежегодными итогами работы РФРИТ.
Дмитрий Крюков, генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий

Мероприятие бесплатное. Нужна регистрация на сайте

Фото на обложке: SFIO CRACHO/shutterstock.com

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