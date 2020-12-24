23 декабря пройдет конференция «IT кухня: #импортозамещение #кадры #деньги», организованная фондом РФРИТ. На ней эксперты поговорят о развитии ИТ, успехах и неудачах года.

На онлайн-конференции «IT-кухня» обсудят развитие ИТ-сектора в России