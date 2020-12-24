На онлайн-конференции «IT-кухня» обсудят развитие ИТ-сектора в России

Ирина Печерская
23 декабря пройдет конференция «IT кухня: #импортозамещение #кадры #деньги», организованная фондом РФРИТ. На ней эксперты поговорят о развитии ИТ, успехах и неудачах года.
На онлайн-конференции «IT-кухня» обсудят развитие ИТ-сектора в РоссииИрина Печерская
Среди приглашенных спикеров — представители компаний РАЭК, РФРИТ, Microsoft, Google, InfoWatch, Ростелеком, OZON, Yandex, Mail.ru, Spotify, SberCloud, HeadHunter и другие, которые:
- подведут итоги года для российской ИТ-отрасли;
- дадут прогнозы на 2021;
- обсудят, чего не хватает компаниям для цифровой трансформации;
- расскажут, как локальным ИТ-компаниям выйти на международный рынок и как онлайн-университеты помогают в обучении и переподготовке кадров.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшие десять лет в России будет проведена цифровая трансформация всей страны. По поручению Правительства РФ мы почти два года закладывали основу к этой инициативе. И сейчас, на нашей первой конференции, вместе с экспертами мы хотим поговорить на тему развития ИТ, а также поделиться ежегодными итогами работы РФРИТ.
Мероприятие бесплатное. Нужна регистрация на сайте.
Фото на обложке: SFIO CRACHO/shutterstock.com
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