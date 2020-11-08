Российский IT-бизнес выступил против законопроекта об ограничении комиссий Apple и Google

Российский IT-бизнес в лице ассоциаций АПКИТ, «Отечественный софт», «Руссофт» и РАТЭК попросил Минцифры не поддерживать законопроект депутата Федота Тумусова о магазинах приложений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциаций.
1 сентября Тумусов внес в Госдуму законопроект, согласно которому владелец или правообладатель операционной системы не может ограничивать или запрещать установку на устройства стороннего маркетплейса (сейчас так делает Apple).
Документ также запрещает владельцу маркеплейса взимать с разработчиков приложений комиссию более 20% от цены без НДС (сейчас App Store и Google Play взимают 30%).
Законопроект прошел согласование в профильном комитете, Госдума рассмотрит его в феврале следующего года.
Авторы письма указывают, что инициатива навязывает условия договора со стороны государства, а это противоречит Конституции и Гражданскому кодексу.
«Маркетплейсы и бизнес-практика вокруг них во многом порождение новой цифровой экономики, которую Россия только выстраивает. Резкое изменение сложившихся правил игры может привести к уходу из России крупных мировых игроков, которые не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям», — говорится в письме.
Apple не в первый раз столкнулась с критикой своих правил: осенью Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder) и другие организовали «Коалицию за справедливость приложений», где выступили против 30%-х комиссий App Store и антиконкурентных правил App Store.
Фото: Unsplash
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