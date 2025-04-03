Эксперты предсказали замедление российского IT-рынка
Российские IT-компании приостановили инвестпрограммы, а некоторые поставили на паузу закупки отечественного ПО. Об этом рассказал гендиректор ПАО «Группа Астра» Илья Сивцев на конференции «Нота день», передают «Ведомости».
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«Инвестпрограммы, которые реализовывались в IT в прошлом году, были приняты достаточно давно и докатывались по инерции. <…> С ноября я вижу очень серьезное замедление практически по всем крупным и большим заказчикам», — отметил Сивцев.
По словам замгендиректора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрия Чудинова, на компании оказывает серьезное давление ключевая ставка ЦБ, которая находится на рекордном уровне в 21% с осени прошлого года. В этих условиях многие коммерческие компании начали урезать вложения. «Когда у тебя ставка более 20%, инвестировать в развитие достаточно сложно. Рост [рынка] будет, но он будет замедляться», — указал топ-менеджер.
Замедление рынка зависит от уровня импортозамещения бизнеса, а также от вероятности возвращения зарубежных вендоров на российский рынок, считает основатель компании «Мойофис», партнер инвестфонда «Стриго кэпитал» Дмитрий Комиссаров. «Поскольку все привыкли к большому росту рынка, то замедление темпов роста будет восприниматься как падение. Если в 2023 году из 100 IT-компаний 97 показывали рост, то сейчас, я думаю, будет 50 на 50», — отметил он. По мнению эксперта, расти продолжат сегменты виртуализации, баз данных и ERP, а операционные системы столкнутся со стагнацией.
Исполнительный директор Directum Константин Истомин считает, что замедление — вопрос экономики, а не выбора российских или иностранных решений. Многие компании сокращают бюджеты на внедрение и развитие IT-систем, не связанных с профильной деятельностью бизнеса или требованиями законодательства, добавил он. «Внедрять системы они продолжают, но только самые нужные», — пояснил Истомин, добавив, что бизнес ощущает просадку по прибыли: проценты по кредитам выросли, а зарплаты сотрудников также приходится повышать из-за кадрового голода.
- В 2024 году рынок корпоративного ПО вырос на 34%, достигнув 199 млрд рублей, по данным консалтинговой компании Strategy Partners. Он почти достиг докризисного уровня в 201 млрд рублей, который был в 2021 году.
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / FOTODOM
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