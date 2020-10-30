Развлекательная конференция IT Nights пройдет в онлайн-формате

20 ноября состоится конференция IT Nights 2020 в формате онлайн-шоу. Участников ждут выступления экспертов, дискуссии и конкурсы.

Организаторы приглашают к участию разработчиков, менеджеров проектов и продуктов, дизайнеров, маркетологов, аналитиков, редакторов и HR-специалистов.

В программе — ASMR-новости индустрии от ведущих, обсуждение гибких навыков, распространенных ошибок и построения карьеры, обмен IT-шутками, игры со спикерами и другие вовлекающие активности.

Среди спикеров:

Александр Ларьяновский , управляющий партнер и сооснователь Skyeng;

, управляющий партнер и сооснователь Skyeng; Антон Черноусов , Developer Advocate в «Яндекс.Облаке»;

, Developer Advocate в «Яндекс.Облаке»; Александра Ермоленко , руководитель команды дизайна сервисов в Mail.ru Group;

, руководитель команды дизайна сервисов в Mail.ru Group; Алексей Картынник, ведущий YouTube-канала «АйТиБорода» и другие специалисты.

Также организаторы предоставили читателям Rusbase скидку 15% по промокоду rusbase. Подробности и билеты — по ссылке.



Фото на обложке: Jinning Li / Shutterstock