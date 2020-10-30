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Развлекательная конференция IT Nights пройдет в онлайн-формате

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

20 ноября состоится конференция IT Nights 2020 в формате онлайн-шоу. Участников ждут выступления экспертов, дискуссии и конкурсы.

Развлекательная конференция IT Nights пройдет в онлайн-формате

Организаторы приглашают к участию разработчиков, менеджеров проектов и продуктов, дизайнеров, маркетологов, аналитиков, редакторов и HR-специалистов.

В программе — ASMR-новости индустрии от ведущих, обсуждение гибких навыков, распространенных ошибок и построения карьеры, обмен IT-шутками, игры со спикерами и другие вовлекающие активности.

Среди спикеров:

  • Александр Ларьяновский, управляющий партнер и сооснователь Skyeng;
  • Антон Черноусов, Developer Advocate в «Яндекс.Облаке»;
  • Александра Ермоленко, руководитель команды дизайна сервисов в Mail.ru Group;
  • Алексей Картынник, ведущий YouTube-канала «АйТиБорода» и другие специалисты.

Также организаторы предоставили читателям Rusbase скидку 15% по промокоду rusbase. Подробности и билеты — по ссылке.

Фото на обложке: Jinning Li / Shutterstock

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