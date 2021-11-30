25 ноября стали известны итоги рейтинга самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса в России, составленного бизнес-клубом «Атланты» и компанией Smart Ranking. Согласно нему, IT-отрасль — по-прежнему одна из самых быстрорастущих, а Сибирь — регион с максимальной концентрацией IT-компаний: там IT занимает 5,5% от всего сектора (если исключить Москву и Санкт-Петербург, тот этот показатель составит 26,9%).

IT-отрасль остается одной из самых быстрорастущих в России