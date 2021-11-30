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IT-отрасль остается одной из самых быстрорастущих в России

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

25 ноября стали известны итоги рейтинга самых быстрорастущих компаний малого и среднего бизнеса в России, составленного бизнес-клубом «Атланты» и компанией Smart Ranking. Согласно нему, IT-отрасль — по-прежнему одна из самых быстрорастущих, а Сибирь — регион с максимальной концентрацией IT-компаний: там IT занимает 5,5% от всего сектора (если исключить Москву и Санкт-Петербург, тот этот показатель составит 26,9%).

IT-отрасль остается одной из самых быстрорастущих в России

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Ключевые выводы рейтинга «Атланты 1000»:

  1. Самыми быстрорастущими компаниями МСБ с 2018 года по 2020 год стали представители FMCG, фармы, IT, производители стройматериалов и логистические компании. Средний рост компаний — финалистов рейтинга — составил 538,47%. Высокую динамику роста обеспечили накопленный капитал, ресурсы для выживания и развития в нестабильный период.
  2. Финалисты рейтинга из сферы IT выросли на 30,5 млрд рублей, при этом в 2019 году их выручка упала по сравнению с 2018-м. Во время пандемии она выросла в пять раз.
  3. Запуск новых проектов, расширение сферы деятельности, увеличение присутствия (новые офисы, центры и т.д.), привлечение новых сотрудников и повышение спроса на конкретные отрасли во время пандемии — все эти решения обеспечили рост финалистам.
  4. Среди финалистов рейтинга большинство компаний (10%) занято в сфере машиностроения, также большая доля (8%) занимается поставкой строительных материалов или строительством (6%). Рост этих компаний за два года составил 81 млрд рублей, а объем — 18,5% от объема всех финалистов рейтинга.
  5. Машиностроение растет благодаря оборонзаказу, а малый бизнес выступает субподрядчиком и получает заказы от государства через более крупных игроков.
  6. Среди финалистов рейтинга торговлей занимается около 15% компаний. При этом большая часть из них специализируется на товарах повседневного потребления, что позволяет быстрее подстраиваться под запрос покупателя.
  7. Первая строчка рейтинга — максимальный рост выручки — у компании ООО «Комьюнити» (нефтегазовый сектор) из Краснодара. В 2018 году ее выручка составляла 15,5 млн рублей против 3,3 млрд рублей в 2020 году.
  8. Больше всего динамично растущих компаний представлено в Москве (более 35%), Санкт-Петербурге (10%), Московской области (6%), Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре.

Подробная информация о бизнес-клубе «Атланты» и методологии рейтинга — на сайте

Фото на обложке: Anees Alangadan / Shutterstock

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