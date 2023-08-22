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Узбекистан — новый региональный центр IT-аутсорсинга

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

IТ-сектор стал одним из основных катализаторов экономического роста Узбекистана. За пять лет страна добилась увеличения экспорта IТ-услуг в 82 раза. Общий объем услуг, экспортированных резидентами IT Park Uzbekistan, вырос до $145,3 млн, превысив на $4,4 млн общий объем экспорта страны в 2022 году.

Узбекистан — новый региональный центр IT-аутсорсинга

Узбекистан обладает богатым резервом квалифицированных специалистов. Почти две трети населения — молодежь до 30 лет с высоким уровнем грамотности и знанием иностранных языков. Конкретно молодых IT-талантов в стране насчитывается более 110 тысяч человек.

IT Park Uzbekistan дает резидентам доступ к уникальным кадрам и другие бизнес-возможности. Так, компании освобождаются от всех видов корпоративных налогов. Также им предоставляют визы на три года, которые открывают путь к упрощенному получению вида на жительство. Обладатели IT-виз могут пользоваться любыми социальными услугами наравне с гражданами.

IT-визу могут получить:

  • инвесторы в сфере IT;
  • основатели компаний-резидентов IT Park Uzbekistan;
  • IT-специалисты с годовым доходом от $30 тысяч.

В 2023 году хаб запустил новую программу для поддержки иностранных компаний Zero Risk. Она позволяет максимально упростить локализацию бизнеса в Узбекистане. Среди возможностей:

  • бесплатный офис на срок до 12 месяцев;
  • помощь с техническим оснащением офиса;
  • возмещение до 15% затрат на зарплаты сотрудникам (гражданам Узбекистана);
  • возмещение до 50% затрат на привлеченных в страну менторов.

Таким образом, компании могут снизить риски и расходы, связанные с развитием бизнеса, и сосредоточиться на инновациях и экспортной деятельности. Также резидентам доступна программа One-Stop-Shop, которая позволяет легко и быстро открыть юридическое лицо в Узбекистане и счет в банке.

Кроме того, есть услуга «Виртуальный офис»: компании могут работать удаленно, экономя на аренде и обслуживании офиса и минимизируя налоговые риски.

Резидентами IT Park уже стали 1424 компании, 213 из которых — с участием иностранного капитала. Среди них — крупные международные компании, такие как EPAM Systems, Exadel, East Games, Itransition, Vention, Dyninno, Abcbridge, Qulix, которые успешно экспортируют услуги в США, Великобританию, ОАЭ и другие страны Европы и Азии.

Подробнее о программах поддержки IT Park Uzbekistan — на сайте.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой IT Park Uzbekistan 

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