Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Лидеры цифровой трансформации назвали ИТ-проекты года

Новости
Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Алина Алещенко

Более 10 лет профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO отмечает лучшие проекты на ИТ-рынке, чтобы сформировать единую базу знаний для всей отрасли и привлечь внимание к успешным практикам.

Лидеры цифровой трансформации назвали ИТ-проекты года
  1. Новости

В номинации «Лучшее решение в области цифровых двойников» наградили проект экосистемы МТС. У компании есть виртуальная модель, которая анализирует и контролирует ландшафт экосистемы и прогнозирует ее развитие на базе AI/ML моделей. Запуск позволяет сократить время на проектирование и описание архитектуры продуктов в два раза, снизить количество сбоев и простоев, в шесть раз быстрее устанавливать причины инцидентов, а также упрощает принятие бизнес-решений.

«Мы много работали для развития технологий и поддержки бизнеса современными инструментами на базе AI/ML моделей. Поэтому для нас ценно получить награду. Мы благодарны профессиональному сообществу Global CIO за высокую оценку нашего проекта», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

На конкурс «Проект года-2024» было отправлено более 500 заявок, участники профсообщества оставили более 1300 комментариев к анкетам конкурсантов и отдали более 5000 голосов за проекты.

Фото на обложке: pixabay.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Карта GamingTech
Интерактивная карта индустрии GamingTech объединяет российские проекты, ориентированные на геймеров и киберспорт.
90+ компаний

Материалы по теме