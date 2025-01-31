Лидеры цифровой трансформации назвали ИТ-проекты года
Более 10 лет профессиональное сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO отмечает лучшие проекты на ИТ-рынке, чтобы сформировать единую базу знаний для всей отрасли и привлечь внимание к успешным практикам.
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В номинации «Лучшее решение в области цифровых двойников» наградили проект экосистемы МТС. У компании есть виртуальная модель, которая анализирует и контролирует ландшафт экосистемы и прогнозирует ее развитие на базе AI/ML моделей. Запуск позволяет сократить время на проектирование и описание архитектуры продуктов в два раза, снизить количество сбоев и простоев, в шесть раз быстрее устанавливать причины инцидентов, а также упрощает принятие бизнес-решений.
«Мы много работали для развития технологий и поддержки бизнеса современными инструментами на базе AI/ML моделей. Поэтому для нас ценно получить награду. Мы благодарны профессиональному сообществу Global CIO за высокую оценку нашего проекта», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.
На конкурс «Проект года-2024» было отправлено более 500 заявок, участники профсообщества оставили более 1300 комментариев к анкетам конкурсантов и отдали более 5000 голосов за проекты.
Фото на обложке: pixabay.com
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