Путин поручил создать в России механизмы привлечения частного капитала IT-компаниями

Путин поручил в короткие сроки создать в России механизмы привлечения финансирования IT-компаниями, чтобы они привлекали средства на отечественном рынке, а не за рубежом. В качестве примера президент привел «Яндекс» и Ozon – котировки последней на бирже сразу выросли на 10%.
О создании в России механизмом привлечения частного отечественного капитала IT-компаниями Путин говорил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент отметил, что Россия была не готова финансировать компании, которые не имеют активов и работают без прибыли, но имели перспективы развития. В качестве примера президент привел Ozon и «Яндекс», которые развивались за счет привлечения капитала за рубежом.
«Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности: они нам недоступны», – отметил президент.
Для того, чтобы такие компании могли привлекать частные средства в России и нужно создать специальные механизмы, пояснил Путин. Поручения об этом он сказал подготовить в короткие сроки.
Сразу после заявления Путин расписки Ozon на Мосбирже прибавили 10%, акции «Яндекса» подорожали на 3,5%.
Фото на обложке: forden /
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