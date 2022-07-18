Путин поручил создать в России механизмы привлечения частного капитала IT-компаниями

Путин поручил в короткие сроки создать в России механизмы привлечения финансирования IT-компаниями, чтобы они привлекали средства на отечественном рынке, а не за рубежом. В качестве примера президент привел «Яндекс» и Ozon – котировки последней на бирже сразу выросли на 10%.

О создании в России механизмом привлечения частного отечественного капитала IT-компаниями Путин говорил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что Россия была не готова финансировать компании, которые не имеют активов и работают без прибыли, но имели перспективы развития. В качестве примера президент привел Ozon и «Яндекс», которые развивались за счет привлечения капитала за рубежом.

«Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности: они нам недоступны», – отметил президент.

Для того, чтобы такие компании могли привлекать частные средства в России и нужно создать специальные механизмы, пояснил Путин. Поручения об этом он сказал подготовить в короткие сроки.

Сразу после заявления Путин расписки Ozon на Мосбирже прибавили 10%, акции «Яндекса» подорожали на 3,5%.

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