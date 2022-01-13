Российские студенты Стэнфорда запустили сервис для оценки работодателей в IT

Российские студенты Стэнфордского и Мюнстерского университетов запустили платформу с новым подходом к рекрутингу IT-специалистов. Алгоритмы искусственного интеллекта в ней оценивают не потенциального сотрудника, а компанию-работодателя.
О запуске TalentService.io RB рассказали в пресс-службе платформы.
Сервис позволяет IT-специалистам находить подходящую для себя работу. Алгоритмы искусственного интеллекта, задействованные на платформе, оценивают в первую очередь не соискателя, а работодателя. В TalentService такой подход назвали «кардинально новым».
Разработчик регистрируется в системе и ему приходит анкета для оценки работодателей. Далее он отправляет ссылку рекрутерам, которые хотят с ним побеседовать, а они присылают свои ответы. Все результаты пользователь видит в своем личном кабинете и принимает решение с кем продолжить коммуникацию, рассказали в TalentService.
«Хороших разработчиков нанимать тяжело, на одного кандидата уровня Middle приходится от 30 предложений о работе. Баланс сил изменился, теперь разработчики выбирают компанию, а не наоборот», – подчеркнул CEO TalentService и сооснователь Napoleon IT Павел Подкорытов.
На платформе уже зарегистрированы более 500 специалистов, оценку прошли более 300 компаний. По данным сервиса, 120 пользователей пошли на интервью с рекомендованными компаниями – около 10% из них приняли предложения работодателей.
TalentService планирует вложить в развитие платформы порядка $100 тыс. в первом квартале текущего года и привлечь от инвесторов до $2 млн. Эти средства компания намерена направить на развитие проекта, набор команды и маркетинг.
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Фото на обложке: Andrey_Popov /
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