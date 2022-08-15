Минцифры планирует создать совет для чистки реестра IT-компаний

Минцифры намерено учредить совет для чистки реестра IT-компаний, которые получают специальные льготы. После проверки из списка исключат непрофильные организации. Потери из-за их пребывания в реестре с начала года составили примерно 9 млрд рублей.

В реестре сейчас свыше 27 тыс. компаний, его проверкой займутся представители профильных ассоциаций, пишет «Коммерсантъ».

В начале августа из реестра исключили свыше 400 компаний, для которых деятельность в IT-сфере не является основной. Среди исключенных — «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Открытие», Райффайзенбанк, «МТС-банк» и другие.

Критерии включения в ресстр четко не установлены, поэтому как будут из него исключать пока неясно. Такая правовая неопределенность может привести к практике массового оспаривания решений об исключений, предположили эксперты.

Компании из реестра могут претендовать на обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. ФНС до марта 2025 года не будет проводить плановые выездные проверки IT-компаний. Им также доступны кредиты под 3%, а сотрудники до 27 лет получают отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке.

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