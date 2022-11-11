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Минцифры разработает программу по возвращению уехавших из России IT-специалистов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Государство решило взяться за возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. Специальную программу по их обратной релокации разработает Минцифры. Айтишники должны понимать, что им нечего бояться, заявил глава ведомства.

Минцифры разработает программу по возвращению уехавших из России IT-специалистов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о разработке программы по возвращению в Россию уехавших IT-специалистов. Ведомство формулирует условия этой программы, уточнил он.

«Они должны понимать, что им нечего бояться», – сказал Шадаев, говоря о IT-специалистах, которые уехали из России. По его словам, ведомство пытается разобраться над тем, что должно быть сделано для снятия страхов и опасений у тех, кто покинул Россию.

По различным оценкам, после начала спецоперации на Украине Россию покинули около 6% IT-специалистов, а 25% планируют это сделать в течение года. В России неоднократно вставал вопрос о дефиците кадров в IT-отрасли.

Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

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