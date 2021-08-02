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Рекрутеры рассказали, на сколько вырастут зарплаты IT-специалистов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Зарплаты специалистов в IT-сфере продолжат расти в перспективе 3-4 лет. Гонорары, в частности, продакт, прожект-менеджеров и маркетологов вырастут на 20-30%. Экспертным мнением относительно стоимости труда на перспективном рынке поделились в ESET.

Рекрутеры рассказали, на сколько вырастут зарплаты IT-специалистов

Росту заработных плат на отечественном IT-рынке способствует отток специалистов в Европу и США, считает руководитель направления digital и розничного маркетинга компании ESET Вириека Жукова.

«Те, кто остается, либо не готовы менять работу без значительного повышения зарплаты на 30-40% выше действующей, либо просто не замотивированы уходить из крупных фирм или стартапов, с учетом ежегодных повышений окладов в таких компаниях», – считает Жукова.

По ее словам, число резюме в этой сфере падает, а вакансий – растет. Эту ситуацию усугубляет возникновение демографической ямы – доля возрастных групп 20–24 и 25–29 лет среди работающего населения России сокращается последние четыре года, по данным Росстата.

«Чтобы сохранить нового сотрудника, придется и дальше конкурировать по зарплатным ожиданиям и нематериальной мотивации с компаниями-конкурентами», – отметила Жукова.

По мнению Вириеки Жуковой, зарплатные ожидания продакт и прожект-менеджеров вырастут на 20-30% в перспективе 3-4 лет. Эти специалисты, по мнению эксперта, «всегда будут в цене».

Зарплаты маркетологов сферы IT имеют потенциал роста в 20%, считает Жукова. Однако рост гонораров таких специалистов сдерживает автоматизация процессов, упрощение инструментов продвижения и увеличение числа агентств. 

В настоящий же момент лидером роста по уровню зарплат остаются iOS-разработчики, добавила Жукова.

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Фото: Shutterstock.com

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