Темп прироста зарплат IT-специалистов в России замедлился в 2022 году — исследование

Темп прироста зарплат IT-специалистов в России замедлился в 2022 году. Хоть они все еще растут, но уже не так быстро – если в 2021 году средний гонорар «айтишника» в Москве вырос на 56%, то в 2022 году – всего на 19%.

Исследование показателей заработных плат IT-специалистов в России провел сервис «Работа.ру» и «Сбермаркетинга».

В 2022 году зарплаты «айтишников» выросли уже не так значительно, как в 2021-ом – специалисты объясняют это повышенным спросом на IT-специалистов в 2021 году и эффектом высокой базы для сравнения с 2022-ым.

Если в 2021 году по отношению к 2020-ому средний гонорар «айтишника» в Москве вырос на 56%, то в 2022 году в сравнению год к году зарплата выросла на 19%. Для Санкт-Петербурга соотношение составляет 33% против 23%, для других регионов России – 19% против 15%.

Изменились и предпочтения работодателей – в 2022 году их стали больше интересовать специалисты с опытом работы от двух лет. Компания нужны сотрудники, которых не нужно обучать и постоянно держать под контролем, отметили авторы исследования.

Высшее образование имеют только половина кандидатов в IT-сфере, каждый пятый не имеет никакого опыта работы. Это еще больше усиливает разрыв между спросом и предложением на рынке труда в IT, поясняют эксперты.

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