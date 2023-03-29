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Затраты малого и среднего бизнеса на IT-сервисы сократились втрое — опрос

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В 2022 году расходы российского малого и среднего бизнеса (МСБ) на IT сократились втрое, показал опрос компании «Русские программы». Если в 2021 году предприниматели тратили от 300 до 500 тыс. рублей в год, то в минувшем году сумма снизилась менее чем 100 тыс. рублей в год.

Затраты малого и среднего бизнеса на IT-сервисы сократились втрое — опрос

В основном предприниматели оплачивают почтовые сервисы, облачные хранилища, банковские системы и различные редакторы. Менее 100 тыс. рублей на эти услуги тратят 64% респондентов. Еще 24% участников опроса оценили свои расходы на IT от 100 до 300 тыс. рублей в год. И лишь 2% респондентов готовы заплатить за такие услуги свыше 500 тыс. рублей.

В качестве наиболее часто используемых почтовых сервисов предприниматели назвали Google, Yandex и Mail, среди банковских систем — «Планфикс», Adesk, «Финтабло», Seeneco, среди офисных редакторов — WPS Office, Р7-Офис, Zoho Office, а самыми популярными  облачными хранилищами оказались «Яндекс.Диск», Google Диск и Nextcloud.

Предприниматели, которые тратят свыше 100 тыс. рублей на IT-сервисы, как правило, направляют средства на системы безопасности, облачные хранилища, настройку программ. На эти услуги затраты не поменялись. Зато на CRM и офисные редакторы бизнес стал тратить не более 50 тыс. рублей.

В опросе «Русских программ» приняли участие 600 руководителей российских предприятий из сегмента малого и среднего бизнеса. 

Фото на обложке: TZIDO SUN / Shutterstock

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