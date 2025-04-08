Число IT-специалистов в России достигло миллиона

Количество IT-специалистов в России выросло на 13% за год и в 2024 году достигло около 1 млн человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко. Среднемесячная зарплата в IT увеличилась на 24% и составила 176 тыс. рублей, что почти выше средней зарплаты по России (87,9 тыс. рублей).

«Без сильных разработчиков невозможна вся та экосистема цифровых сервисов и ИКТ-сферы, которую мы сегодня знаем. В российском сегменте интернета сейчас около 103 млн пользователей. Все это, согласно государственной статистике, создается и поддерживается примерно 1 млн человек, которые работают в IT-отрасли», — заявил Плуготаренко.

При этом он опроверг мнение, что развитие ИИ сделает традиционных программистов ненужными. По его мнению, кадровый голод наблюдается не только в России, но и во всем мире. Он «бесконечен и будет только расти», отметил эксперт. ИИ берет на себя рутинные задачи, освобождая людей для более сложной работы. Это приводит к появлению новых профессий, таких как дата-сайентисты и разработчики отечественного софта, добавил Плуготаренко.

Он объяснил рост числа занятых в IT с реализуемыми инициативами и мерами поддержки, так и с интересом граждан к индустрии. Катерина Смирнова, HR-директор IT-интегратора «Телеком биржа», считает, что рост числа IT-специалистов в России в 2024 г. связан с господдержкой, включающей в себя льготы для IT-компаний и образовательные инициативы.

Игорь Бедеров, директор департамента расследований T.Hunter, добавил, что этому способствовали импортозамещение, а также высокий уровень зарплат. Однако, он подчеркнул, что работодателям нужны senior- и middle-специалисты (40% и 39% вакансий соответственно), но образовательные учреждения выпускают преимущественно «джуниоров», которым требуется 2–3 года опыта, чтобы соответствовать реальным требованиям рынка.

«Крупные банки и госкорпорации пока позволяют себе переманивать высококвалифицированные IT-кадры, предлагают повышенную оплату труда, гибридный формат работы и обучение, но они не будут это делать бесконечно, – прогнозирует Бедеров. По его данным, уже есть перегрузка специалистов в данной сфере. Средняя продолжительность рабочего дня IT-специалистов в 2023 году достигла максимума за 19 лет — 7,17 часа, и продолжает расти.

Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe, подчеркнул, что в России кадровый голод ощущается среди высококвалифицированных IT-специалистов. По его словам, рынок перенасыщен людьми с поверхностными знаниями, кто прошел переподготовку или прошел курс «Python с нуля». Он добавил, что появилось также много «вайб-кодеров», которые вместо традиционного написания кода используют для этого ИИ. «В контексте развития IT-отрасли это очень плохо, потому что формально люди выполняют свою задачу, но безопасность их кода вызывает вопросы, – отметил Хлебунов.

По оценке Минцифры, в 2024 году дефицит IT-специалистов составил 700 тыс. человек, а к 2025 году может достичь 1 млн. В министерстве заявили, что подготовка кадров остается одним из главных приоритетов, и надеются, что меры господдержки помогут решить проблему.

В конце января исследование ITQuick и «Зарплата.ру» показало, что более 35% IT-специалистов ищут работу дольше трех месяцев. В ближайший год планируют сменить место работы 12% IT-специалистов, еще 23% склоняются к этому решению.

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