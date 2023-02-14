60% уехавших IT-специалистов вернулись в Россию — Володин

В Россию вернулись 60% ранее уехавших из нее IT-специалистов, заявил Вячеслав Володин. Все эти люди снова работают на тех предприятиях, на которых работали до отъезда, отметил Вячеслав Володин.

Более половины ранее уехавших из России IT-специалистов вернулись в страну, заявил на пленарном заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Запись его выступления опубликована в группе «Дума ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

Володин также отметил, что вернувшиеся в Россию IT-специалисты вновь работают на тех же предприятиях, на которых работали до отъезда из страны.

Спикер Госдумы призвал создать в России условия для айтишников, чтобы они оставались в стране. Для этого нужно «начинать со школы», развивать IT-направления и финансировать их, считает Володин.

В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил количество уехавших из России IT-специалистов в 100 тыс. человек, что составляет 10% от их общего числа. Шадаев отмечал, что 80% айтишников продолжали работать на российские компании, находясь при этом не в России.

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