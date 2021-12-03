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Лишь 16% IT-специалистов в России довольны своей текущей карьерой — исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские IT-специалисты рассказали об отношении к своей работе — всего 16%, или 1 из 6 довольны своей текущей карьерой. Они готовы бросить работу и заняться созданием своего стартапа — о таких намерениях заявили 82% айтишников, работающих в России.

Лишь 16% IT-специалистов в России довольны своей текущей карьерой — исследование

Частично удовлетворены своим карьерным статусом 64% респондентов, принявших участие в исследовании онлайн-университета Skypro, результаты которого есть у RB. 

Исследование показало, что половина специалистов, работающих в области IT, хотели бы в перспективе открыть свой бизнес — совместно с друзьями или близкими или же самостоятельно. При этом абсолютное большинство (82%) опрошенных уверены, что смогут работать над своим стартапом параллельно с основной работой.

Каждый четвертый желающий открыть свое дело хотел бы сделать это в финансовой сфере, 14% предпочли бы агропромышленность, 13% — образование.

«Учитывая интерес к бизнесу и стартапам, можно предположить, что многие IT-специалисты обладают большим предпринимательским потенциалом», – отметил директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов. 

Авторы исследования отметили, что несмотря на высокий спрос на IT-специалистов и одновременно невысокое предложение таких специалистов на рынке, уровень удовлетворенности своим положением среди таких специалистов остается низким. Эти обуславливается желание айтишников заняться развитием собственного бизнеса.

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Фото на обложке: Anna Nass / Shutterstock

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