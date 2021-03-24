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Начался приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

редактор

Евгения Хрисанфова

Оргкомитет премии IT Stars имени Георгия Генса начал принимать заявки от соискателей. К участию приглашаются компании и организации, работающие в России: разработчики инновационных ИТ-продуктов, технологий и решений, заказчики и исполнители проектов. Заявки принимаются до 31 мая.

Начался приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса

В этом году премию вручат в семи номинациях, из них шесть — проектные, и одна — продуктовая. Полный список выглядит так:

  • «Инновационный проект в госсекторе»;
  • «Инновационный проект в бизнесе»;   
  • «Умные решения в регионах России»;    
  • «Инновационный проект социальной направленности»;
  • «Инновационный проект в здравоохранении» (специальная номинация 2021 года);     
  • «Цифровая трансформация» (специальная номинация 2021 года);          
  • «Инновационное ИT-решение/продукт».

Две номинации появились впервые — «Цифровая трансформация» и «Инновационный проект в здравоохранении». Как отмечают создатели премии, интеграция цифровых технологий во все аспекты деятельности стала одним из ключевых трендов отрасли, особенно ярко проявившемся в 2020 году. Новые номинации помогут выявить самые эффективные и смелые проекты в обозначенных сферах.

За создание шорт-листа премии отвечает экспертный совет, объединяющий профессионалов в области информационных технологий из числа технических специалистов и экспертов. Победителей выбирает Комитет по присуждению премии, в который вошли наиболее авторитетные персоны из государственных организаций, ИТ-индустрии и российского бизнеса.

Проекты и продукты оценивают по следующим критериям:

  • инновационность;
  • масштаб;
  • актуальность решаемой проблемы;
  • экономический или социальный эффект от внедрения;
  • риски при реализации проекта для заказчика и исполнителя;
  • удовлетворенность заказчика.

Чтобы выдвинуть кандидата, необходимо прислать заявку в оргкомитет премии на адрес [email protected] или заполнить форму на сайте.

Фото на обложке: Elena11 / Shutterstock

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