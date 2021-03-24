Начался приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса

Оргкомитет премии IT Stars имени Георгия Генса начал принимать заявки от соискателей. К участию приглашаются компании и организации, работающие в России: разработчики инновационных ИТ-продуктов, технологий и решений, заказчики и исполнители проектов. Заявки принимаются до 31 мая.
В этом году премию вручат в семи номинациях, из них шесть — проектные, и одна — продуктовая. Полный список выглядит так:
- «Инновационный проект в госсекторе»;
- «Инновационный проект в бизнесе»;
- «Умные решения в регионах России»;
- «Инновационный проект социальной направленности»;
- «Инновационный проект в здравоохранении» (специальная номинация 2021 года);
- «Цифровая трансформация» (специальная номинация 2021 года);
- «Инновационное ИT-решение/продукт».
Две номинации появились впервые — «Цифровая трансформация» и «Инновационный проект в здравоохранении». Как отмечают создатели премии, интеграция цифровых технологий во все аспекты деятельности стала одним из ключевых трендов отрасли, особенно ярко проявившемся в 2020 году. Новые номинации помогут выявить самые эффективные и смелые проекты в обозначенных сферах.
За создание шорт-листа премии отвечает экспертный совет, объединяющий профессионалов в области информационных технологий из числа технических специалистов и экспертов. Победителей выбирает Комитет по присуждению премии, в который вошли наиболее авторитетные персоны из государственных организаций, ИТ-индустрии и российского бизнеса.
Проекты и продукты оценивают по следующим критериям:
- инновационность;
- масштаб;
- актуальность решаемой проблемы;
- экономический или социальный эффект от внедрения;
- риски при реализации проекта для заказчика и исполнителя;
- удовлетворенность заказчика.
Чтобы выдвинуть кандидата, необходимо прислать заявку в оргкомитет премии на адрес [email protected] или заполнить форму на сайте.
Фото на обложке: Elena11 / Shutterstock
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