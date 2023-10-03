Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Высокие зарплаты и «гендерность» профессии: IT-специалисты назвали раздражающие их стереотипы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IT-специалисты в России назвали стереотипы о профессии, которые раздражают их больше всего. Согласно опросу, главным мифом, который «бесит» айтишников, стала их высокая зарплата. Большинство стереотипных высказываний IT-специалисты слышат в социальных сетях.

Высокие зарплаты и «гендерность» профессии: IT-специалисты назвали раздражающие их стереотипы

Суждение о повсеместно высоких зарплатах в отрасли стало главным стереотипом, больше всего раздражающим IT-специалистов. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-школы программирования «Хекслет».

О мифе про высокие зарплаты сказали 33% опрошенных. Каждый третий назвал возможность починить любую технику главным стереотипом о своей работе. Столько же отметили, что главным стереотипом является понимание IT как исключительно мужской профессии.

Большинство стереотипных высказываний (65%) IT-специалисты слышат в социальных сетях, при этом половина опрошенных не обращает внимание на эти высказывания.

В исследовании участвовали 1025 IT-специалистов. 36% опрошенных работают backend-разработчиками, 29% – frontend, 5% – fullstack, 30% работают в IT, но не являются разработчиками.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
  2. 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
  3. 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
  4. 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
  5. 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать

ВОЗМОЖНОСТИ

04 октября 2023

Лига Приключений

05 октября 2023

True Tech Champ

08 октября 2023

Зеленая Москва

Все ВОЗМОЖНОСТИ