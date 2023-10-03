Высокие зарплаты и «гендерность» профессии: IT-специалисты назвали раздражающие их стереотипы

IT-специалисты в России назвали стереотипы о профессии, которые раздражают их больше всего. Согласно опросу, главным мифом, который «бесит» айтишников, стала их высокая зарплата. Большинство стереотипных высказываний IT-специалисты слышат в социальных сетях.

Суждение о повсеместно высоких зарплатах в отрасли стало главным стереотипом, больше всего раздражающим IT-специалистов. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-школы программирования «Хекслет».

О мифе про высокие зарплаты сказали 33% опрошенных. Каждый третий назвал возможность починить любую технику главным стереотипом о своей работе. Столько же отметили, что главным стереотипом является понимание IT как исключительно мужской профессии.

Большинство стереотипных высказываний (65%) IT-специалисты слышат в социальных сетях, при этом половина опрошенных не обращает внимание на эти высказывания.

В исследовании участвовали 1025 IT-специалистов. 36% опрошенных работают backend-разработчиками, 29% – frontend, 5% – fullstack, 30% работают в IT, но не являются разработчиками.

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