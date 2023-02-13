Аналитики спрогнозировали трансформацию IT-рынка России и бум внештатной занятости и фриланса

В январе 2023 года количество вакансий для IT-специалистов в России выросло на 63% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Аналитики сервиса HeadHunter собрали для RB.RU 12 необычных вакансий в этой сфере. А опрошенные изданием эксперты рассказали о перспективах айтишников в 2023 году.

Больше всего необычных предложений было в Москве, где с начала года искали букмекер-аналитика, асессора по разметке данных с беспилотных автомобилей, системного администратора виртуализации.

В столице также требовался геймдизайнер, хемоинформатик, инженер машинного обучения и компьютерного зрения, разработчик в области машинного обучения и больших данных, исследователь алгоритмов машинного обучения.

В Петрозаводске искали игрового аналитика, в Перми — сисадмина на майнинг-ферму, в Ульяновске — инженера-программиста микроконтроллеров, в Новосибирске — создателя умных разговорных роботов.

По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата на перечисленных позициях составляла от 30 тыс. до 250 тыс. рублей.

Спрос и предложения на рынке

К середине 2022 года в стране не хватало примерно 1 млн IT-кадров. После начала спецоперации на Украине ситуация усугубилась: Россию покинули порядка 100 тыс. специалистов этой сферы. При этом 80% из них продолжили работать на отечественные компании из-за рубежа.

Вопрос кадрового обеспечения отрасли остался актуальным: в январе 2023 года власти предложили искать IT-специалистов среди геймеров.

Спрос на IT-специалистов продолжит расти в геометрической прогрессии и в дальнейшем, спрогнозировал генеральный директор Infoline Иван Федяков. Аналитик объясняет это необходимостью поддержки многих бизнес-процессов, развитием технологических сервисов и импортозамещением зарубежного ПО.

При этом требования по работе IT-специалистов никто не отменял. Многим компания в 2023 году придется искать профессионалов, разрабатывать собственные решения, обучать действующих сотрудников. И на это может уйти несколько лет.

Какие специалисты нужны в IT-отрасли

Глава платформы «РокетВорк» Анастасия Ускова сообщила, что высоким спросом будут пользоваться крепкие мидлы и синьоры, так как именно им чаще всего предлагают релокационные пакеты. Конкуренция за них будет высокой.

Однако работу не сложно будет найти и перспективным джунам.

«Компании четко понимают задачи, научились оптимизировать процессы, нарезать задачи на отдельные компетенции и упаковывать их в список должностных обязанностей, которые не напугают новичка, а наоборот помогут ему набраться опыта и вырасти», — сказала Ускова.

Исполнительный директор «ДиСи Инжиниринг» Глеб Антипов в связи с этим рекомендовал IT-кадрам улучшать навыки и экспертизу в своем профиле, а также получать общепрофессиональные знания в отрасли работодателя, так как компаниям будут нужны «профессионалы, которые будут повышать их доходы и снижать издержки».

Тренды и зарплата

В «РокетВорк» прогнозируют «бум» на рынке фриланса и внештатной занятости. По словам Усковой, «бустить» эти процессы будут и сами специалисты, которые проявляют к таким форматам большой интерес сейчас, и компании, которые за счет аутстаффинга и аренды кадров будут оптимизировать расходы.

«Кто-то будет компенсировать дефицит кадров совместителями, кто-то просто закрывать фрилансерами непрофильные для компании направления, а кто-то будет оптимизировать расходы и сроки выполнения задач», — отметила эксперт.

Глеб Антипов считает, что даже с учетом кадрового голода в этом году, специалистам не стоит рассчитывать на значительный рост заработной платы, лучше сфокусироваться на своих навыках.

Мощнейшая трансформация ИТ-рынка, начавшаяся в прошлом году, будет продолжаться, по его мнению, еще от двух до пяти лет, и предсказать востребованность того или иного технологического стека на таком горизонте невозможно, поэтому остается «держать нос по ветру» и «хвост пистолетом».

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