Каждая пятая вакансия в Москве предназначена для ИТ-специалистов

20% всех предложений на рынке труда Москвы в июне открыты для ИТ-специалистов. Самыми высокооплачиваемые вакансии июня: консультант SAP, Data Scientist, разработчики Ruby и iOS, Devops Engineer. Об этом сообщает ТАСС.

Среднее предложение по зарплате на рынке труда Москвы для ИКТ-специалиста в первом полугодии составляет около 146 тысяч рублей в месяц. Это на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным департамента информационных технологий столицы, в июне в Москве предлагалось порядка 14 тысяч вакансий в ИТ-сфере. Наиболее востребованы специалисты по информационной безопасности, программисты 1С и PHP. Треть всех вакансий открыта для разработчиков. Их ищут во всех отраслях экономики:

ИТ и телеком — 43% вакансий,

финансовый сектор — 13%,

розничная торговля — 7%,

сфера услуг для бизнеса — 5%.

Кроме того, места программистов вакантны на предприятиях городского хозяйства.

Востребованы системные аналитики и системные администраторы. Спрос на последних за год вырос на 10%. В два раза повысился спрос на дизайнеров UI/UX. Наконец, увеличилось число вакансий Devops Engineer.

«По сравнению с июнем 2019 года число вакансий в ИТ сократилось на 21%, что связано с приостановкой набора сотрудников в период пандемии. Вместе с тем, спрос на «айтишников» на рынке труда в Москве по-прежнему высок», — отмечает руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.

По данным ДИТ, в последние годы выпускники школ выбирают следующие ИТ-специальности:

прикладная математика,

прикладная информатика,

вычислительная техника.

Вместе с тем набирают популярность смежные с ИТ направления. Например, «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники» и «Инноватика».

Студентам ИТ-направлений, с свою очередь, интересны крупные работодатели. Так, в рейтинг FutureToday, сформированный на основе опроса студентов 30 ведущих российских вузов, стабильно входят пять ИТ-компаний: «Яндекс», Google, Apple, Mail.ru Group, Microsoft.

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