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Названы самые востребованные специальности в IT — опрос HeadHunter

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

HeadHunter провел опрос и назвал самые востребованные среди работодателей специальности в IT. Примечательно, что дата-сайентисты оказались одними из самых невостребованных кадров на рынке, как и геймдизайнеры.

Названы самые востребованные специальности в IT — опрос HeadHunter

Крупнейший рекрутинговый сервис России опросил работодателей и сформулировал список самых востребованных IT-специальностей на рынке. Опрос проводился с 10 мая по 2 июня 2023 года.

По результатам опроса, самыми востребованными кадрами на IT-рынке стали разработчики (63% респондентов), системные администраторы (42%) и специалисты техподдержки (31%). Чуть менее востребованными оказались аналитики (31%) и руководители проектов (22%).

Реже всего работодатели называли востребованными специалистов в области геймдизайна и дата-сайентистов – последние набрали менее 1% голосов респондентов.

Среди важных профессиональных качеств IT-специалиста работодатели чаще других называли знание стека технологий (53%), стаж по специальности (49%), наличие успешных кейсов (43%).

За последний год выросло число компаний, которые готовы принять на работу начинающих IT-специалистов (с 16% до 35%), прошедших только онлайн-курсы, показал опрос.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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