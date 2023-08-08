Италия прекратила выдачу россиянам «золотых» виз

Италия прекратила выдачу россиянам и белорусам «золотых» виз. Их можно было получить на два года за инвестиции в размере от 250 тыс. евро в экономику страны. Программа заработала в 2017 году, но теперь прекращена из-за рекомендаций Евросоюза.
Минэкономразвития Италии прекратило выдавать «золотые» визы гражданам России и Белоруссии по программе Investor Visa for Italy. Решение вступило в силу в июле 2023 года, на это обратило внимание издание Altreconomia.
Программа Investor Visa for Italy заработала в 2017 году. Согласно ей, граждане неевропейской страны могли получить двухлетнюю визу за инвестиции в экономику Италии. Это могли быть 250 тыс. евро, вложенные в местный стартап, 500 тыс. евро – в местное ООО, 1 млн евро – в социальный проект, 2 млн евро – в облигации.
Италия приняла решение о прекращении выдачи россиянам виз по рекомендации Евросоюза.
По итогам 2021 года россияне получили по программе 5 виз, в 2022 году – 32 визы.
Фото на обложке: Vera Larina /
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