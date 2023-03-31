Италия первой в мире запретила интернет-пользователям доступ к нейросети ChatGPT

Италия стала первой в мире страной, которая запретила интернет-пользователям доступ к нейросети ChatGPT. Национальный регулятор обвинил компанию OpenAI – разработчика ChatGPT – в нарушении сохранности конфиденциальных данных.
Национальное управление по защите персональных данных Италии запретило американской компании OpenAI обрабатывать данные итальянских пользователей, говорится в заявлении регулятора.
OpenAI разрабатывает нейросеть ChatGPT. Ведомство обвинило компанию в нарушении сохранности конфиденциальных данных после утечки, которая произошла 25 марта. Из-за сбоя в работе нейросети пользователи могли видеть чужие сообщения и получили доступ к платежной информации подписчиков сервиса, в частности последним цифрам кредитных карт и сроку их действия.
Регулятор Италии подчеркнул, что OpenAI собирает данные пользователей для обучения своих алгоритмов не уведомляя об этом самих пользователей.
В ведомстве заявили, что ChatGPT будет запрещена до выполнения компанией OpenAI закона Евросоюза о защите персональных данных. Если требования закона не будут исполнены, OpenAI грозит штраф в размере 20 млн евро или 4% от годового мирового оборота, сообщил регулятор.
Фото на обложке: Fabio Principe /
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