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Визовые центры Италии в РФ открыли прием документов на туристическую визу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Визовые центра Италии в России начали принимать документы от россиян на выдачу туристических виз. Все иностранцы, в том числе граждане России, смогут въехать в страну до 31 марта. Однако небо над Евросоюзом закрыто для полетов российских воздушных судов из-за санкций.

Визовые центры Италии в РФ открыли прием документов на туристическую визу

Согласно официальным данным, итальянские визы в России могут выдавать визовые центры VMS в Москве и Almaviva в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Ростове-на-Дону.

На сайте Almaviva указано, что прием документов открыт с 1 марта. С этой даты власти Италии отменили карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19, для иностранцев.

При наличии визы туристы смогут въехать в Италию при наличии документов о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании, ЦПР или экспресс-теста на коронавирус.

Евросоюз, в который входит Италия, в рамках санкций против России в ответ на «военную операцию на Украине» запретил российским воздушным судам летать над своей территорией.

Фото на обложке: Artman96 / Shutterstock

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